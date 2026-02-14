Подросток погиб в Югре при сходе снега с крыши хоккейного корта

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа группу детей завалило снегом, который сошел с крыши крытого хоккейного корта «Штурм». Подросток 2013 года рождения умер от полученных травм. Еще один несовершеннолетний госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Еще троих детей достали из-под завалов, сообщил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Они не пострадали, детей доставили домой. Состояние раненого оценивается как стабильное. Его доставили в Лянторскую городскую больницу. «Медицинская помощь оказывается в полном объеме»,— отмечается в сообщении Минздрава Югры.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Специалисты выехали на место происшествия. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Следователям предстоит оценить действия ответственных за содержание спортивного объекта и своевременную очистку кровли корта от снега.

Региональная прокуратура начала проверку. «Пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь»,— написал глава района в Telegram-канале.