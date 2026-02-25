В Кабардино-Балкарии отдали под суд начальника обрушившейся канатной дороги

СКР завершил следствие по делу об обрыве канатной дороги в Нальчике в августе 2025 года. По обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, перед судом предстанет начальник подъемника. Рассматривать дело будет Нальчикский городской суд, уточнили в управлении прокуратуры по Кабардино-Балкарии.

Следствие установило, что в декабре 2023 года специалисты проводили ревизию основных механизмов канатной дороги и нашли повреждения приводного вала. По версии СКР, фигурант попытался сам отремонтировать деталь и разрешил дальнейшую эксплуатацию дороги. Спустя полтора года вал оторвало.

В момент происшествия на подъемнике находились 23 человека. В результате аварии пострадали 12 человек.

Никита Черненко