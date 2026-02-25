На химзаводе «Дорогобуж» потушили пожар после атаки БПЛА

На территории химического завода «Дорогобуж» потушили пожар, возникший в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления»,— уточнил глава региона. По его словам, на месте продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой помощи. Он также уточнил, что из Смоленска выехала бригада клинических психологов, они будут работать с родственниками жертв.

Атака БПЛА на завод произошла в ночь на 25 февраля. СКР сообщил о не менее чем 30 БПЛА. Губернатор Анохин уточнял, что были сбиты 14 дронов. Изначально сообщалось о четверых погибших и 10 пострадавших. Позднее было объявлено, что число погибших выросло до семи. Возбуждено уголовное дело о теракте.