Улучшение сна привело в колонию

По шесть лет колонии получили бывший замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева и известный дизайнер и модельер одежды Ферутдин Закиров. Оба признаны виновными в хищении почти 400 млн руб. при закупках Минобороны во время пандемии медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. По версии следствия, вместо обещанных ИВЛ военное ведомство получило от фигурантов приборы для улучшения качества сна, да и те по завышенной цене.

Лариса Леонтьева

Фото: ВСК МО РФ

Приговор по делу Ферутдина Закирова и Ларисы Леонтьевой судья Басманного суда столицы Борис Сафарин вынес 25 февраля после полутора лет слушаний. Подсудимые были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к шести годам колонии общего режима каждый.

Их взяли под стражу в зале суда — ранее они находились на свободе под запретом определенных действий. Также они должны выплатить по 700 тыс. руб. штрафа и возместить причиненный преступлением вред по удовлетворенному судом гражданскому иску потерпевшей стороны.

«С Ферутдина Закирова и Ларисы Леонтьевой солидарно взыскан материальный ущерб в пользу ФГАУ “Управление имуществом специальных проектов” Минобороны России в сумме 393 261 999 руб.»,— заявили «Ъ» в суде.

В прениях, напомним, гособвинение просило для фигурантов по восемь лет колонии. Осужденные вину так и не признали. Они настаивали на полном оправдании за отсутствием состава преступления в своих действиях.

Интересно, что решение Басманного суда было обжаловано, согласно базе данных, через пару часов после его оглашения.

Стоит отметить, что это был уже третий по счету процесс по обвинению Ферутдина Закирова и Ларисы Леонтьевой в многомиллионных махинациях.

Изначально материалы в отношении них поступили в Мещанский суд, который, однако, посчитал данное дело неподсудным себе по территориальности. А когда оно позже первый раз попало в Басманный суд, то после года слушаний было возвращено в прокуратуру для устранения допущенных процессуальных нарушений.

При этом фигуранты сначала содержались под арестом в СИЗО, потом их перевели под домашний арест, а затем меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Когда суммарный срок избранных в разное время мер пресечения приближался к 80 месяцам, защита требовала их отмены как превышающих все мыслимые нормы, но безуспешно.

Как сообщал «Ъ», расследование этого дела было начато 17 сентября 2020 года Главным военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по материалам военной контрразведки ФСБ, а в его основу легли события, связанные c распространением коронавирусной инфекции. Весной 2020 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» (УИСП) закупить медоборудование и средства индивидуальной защиты для нужд Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Использовать оборудование планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентрах. Помимо прочего их предполагалось оснастить аппаратами ИВЛ. Оказать содействие начальнику УИСП Андрею Тулупову в оперативном поиске поставщиков медоборудования и заключении с ними договоров поручили первому замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Ларисе Леонтьевой.

Ситуация осложнялась санкциями и ограничениями на деловые операции, установленными в разных странах в связи с пандемией. В итоге замначальника ФГУПа через общих знакомых вышла на известного дизайнера Ферутдина Закирова, уроженца Узбекистана, который, как установили следствие и суд, пообещал, используя свои связи и фирмы, помочь с поставками ИВЛ, в том числе китайских Yuwell YH-730.

В итоге в общей сложности весной 2020 года военное ведомство получило 350 аппаратов, заплатив за них без малого 400 млн руб.

Однако, как утверждают в ФСБ и СКР, вместо аппаратов ИВЛ заказчик получил приборы для улучшения качества сна пациентов, страдающих синдромом сонного апноэ (нарушение дыхания во время сна), да еще и по завышенной едва ли не в десять раз цене.

Лариса Леонтьева и Ферутдин Закиров во время следствия настаивали, что информацию о закупках проверяли и утверждали специалисты и руководители медицинских подразделений Минобороны, а они лишь добросовестно выполняли свои обязанности. По их словам, имеющиеся в деле документы опровергали факт завышения цен. Отдельно они указывали, что размер ущерба не мог быть равен всей сумме контракта, так как поставки оборудования все же состоялись, а за аппаратами в Китай вылетал специальный военно-транспортный самолет Минобороны.

Андрей Тулупов, которого Лариса Леонтьева, как посчитали следователи и оперативники, в истории с аппаратами ИВЛ вводила в заблуждение, был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Он признал вину не только в этом, но и в получении взяток по другим эпизодам закупок военным ведомством медсредств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Дело Андрея Тулупова было выделено в отдельное производство, а в январе 2023 года он в особом порядке был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. При этом, как стало известно в среду в суде, Андрей Тулупов заключил контракт с Минобороны и сейчас якобы находится на СВО.

