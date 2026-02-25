Забег в колонию

В Троицке Челябинской области суд вынес приговор бывшему мэру Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток от бизнесмена-однофамильца Дмитрия Виноградова. Экс-главе назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом 9 млн руб. Суд установил, что Александр Виноградов получил от предпринимателя 763 тыс. руб. в виде денег и беговой дорожки за содействие бизнесмену в размещении магазинов. Ранее экс-главу Троицка оштрафовали на 190 тыс. руб. по делу о превышении должностных полномочий.



Троицкий городской суд признал бывшего главу Александра Виноградова виновным в получении взяток в крупном размере (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 9 млн руб. Кроме того, ему запретили в течение девяти лет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в 2020–2022 годах Александр Виноградов через посредника получил шесть взяток общей суммой 763 тыс. руб. от своего однофамильца — Дмитрия Виноградова, владельца торговых сетей «Копеечка» и «Первый рядом». Действующий на тот момент глава Троицка помогал бизнесмену быстро и беспрепятственно получить разрешение на ввод в эксплуатацию нежилых зданий под магазины, содействовал в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под торговый объект. Кроме того, за деньги Александр Виноградов обеспечивал организацию и проведение аукционов на право заключения договора аренды земли для нужд предпринимателя, а также не отреагировал на незаконный демонтаж части одного из муниципальных зданий.

По данным прокуратуры, кроме денег экс-глава Троицка получил в качестве взятки беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. Деньги и тренажер конфискованы. Имущество Александра Виноградова стоимостью более 3,6 млн руб. остается под арестом для исполнения приговора в части гражданского иска.

Во время прений прокуратура Челябинской области запрашивала для фигуранта максимальные за взяточничество 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 млн руб.

Александр Виноградов причастность к инкриминируемым преступлениям полностью отрицал.

Уголовное дело о взятках было возбуждено в декабре 2023 года управлением СК РФ по Челябинской области. Тогда же действующего на тот момент мэра Троицка задержали и отправили в следственный изолятор.

Вместе с Александром Виноградовым задержали взяткодателя — бизнесмена Дмитрия Виноградова. Он признал вину и заключил сделку со следствием. В мае 2025 года Центральный районный суд Челябинска приговорил предпринимателя к двум годам шести месяцам условного лишения свободы со штрафом в 378 тыс. руб.

Александр Виноградов занимал должность главы Троицка с 2014 года по сентябрь 2024-го. После ареста его обязанности исполнял вице-мэр Андрей Андреев, которого в январе этого года осудили на пять лет колонии общего режима за получение взятки 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

В феврале этого года Александру Виноградову вынесли обвинительный приговор по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий. Троицкий городской суд назначил наказание в виде штрафа 190 тыс. руб. Гособвинитель настаивал на шести годах колонии общего режима.

Суд установил, что осенью 2019 года мэр Троицка незаконно изъял тепловое оборудование у ЗАО «Троицкая энергетическая компания» и передал его в аренду ООО «Перспектива» без проведения конкурсов. Глава города утверждал, что сделал это ради горожан, которые рисковали остаться без тепла посреди зимы из-за возможных аварийных ситуаций. Но гособвинитель доказал, что Александр Виноградов действовал из личной заинтересованности и преследовал цель, в том числе «повысить свой авторитет перед руководством региона, улучшить свои показатели в работе путем оперативного выполнения поставленных задач». Суд сделал вывод, что экс-мэр своими действиями подорвал доверие горожан к администрации и муниципальным службам.

Дело о превышении должностных полномочий было возбуждено еще в 2020 году. Сперва Александра Виноградова оправдали, но в 2025 году гособвинитель смог обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

Ольга Воробьева