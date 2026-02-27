Матвея Фильчакова ждут в Братиславе в мае

20 февраля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю восьмилетнего Матвея Фильчакова из Краснодарского края («Потайная жизнь», Инна Кравченко). У мальчика тяжелый врожденный порок развития мочеполовой системы — экстрофия мочевого пузыря. Матвею требуется сложное реконструктивное лечение, операцию готов провести британский уролог Имран Муштак в клинике Братиславы (Словакия). Рады сообщить: вся необходимая сумма (3 931 214 руб.) собрана. Светлана, мама Матвея, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Матвей Фильчаков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Матвей Фильчаков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 февраля 6689 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Оренбург», «Алтай», «Вологда» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 29 компаний исчерпывающе помогли 51 ребенку, собрано 23 785 534 руб.