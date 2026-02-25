Авиакомпания Lufthansa изменила правила провоза ручной клади из-за скрипки

Германская авиакомпания Lufthansa изменила правила провоза ручной клади. Раньше в салон можно было брать предметы длиной не более 55 см, шириной — 27 см и высотой — 15 см. С 1 марта сумма трех параметров не должна превышать 125 см, при этом длина или ширина могут быть больше, чем раньше.

Поводом для изменения правил стал скандал со скрипачкой Каролин Видманн. Она взяла в салон самолета авиакомпании старинную скрипку, изготовленную в 1782 году итальянским мастером Джованни Баттистой. Ей не разрешили оставить скрипку в чехле, поэтому инструмент пришлось держать просто в руках.

После полета Каролин Видманн опубликовала письмо к гендиректору Lufthansa Карстену Шпору с призывом изменить правила. Она отметила, что стандартный размер чехла для скрипки — 80x27x16 см — меньше требований к ручной клади. Теперь в салонах самолетов Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways и Eurowings можно будет провозить предметы нестандартных размеров.

Яна Рождественская