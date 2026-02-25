В Ростовской области вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы с 1 марта

С 1 марта по 31 мая 2026 года в Ростовской области будет действовать весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Информация об этом опубликована на сайте Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Ограничения распространятся на участок реки Мокрой Чумбурки, начиная от устья и заканчивая северо-западной границей хутора Юшкино. Запрет затронет часть Таганрогского залива, начиная от юго-западной границы села Маргаритово и заканчивая северо-восточной границей села Новомаргаритово, а также территорию в радиусе менее 1,5 км вглубь залива. Дополнительно будут ограничены зоны перед гирлом Миусского лимана на расстояние менее 2,5 км в обе стороны от устья.

Запрет введен и на некоторых участках Веселовского водохранилища. В частности, это касается балок Саговой, Житковой, Тазиной, Большой Садковки и Грековой. Границы этих зон четко обозначены географическими координатами.

Ограничение также охватывает притоки реки Северский Донец, включая реку Кундрючью (от устья до Прохоровской плотины), реку Быструю (от устья до административной границы поселка Жирнов) и реку Калитву (от устья до административной границы поселка Литвиновка).

Наталья Белоштейн