Из свежей почты

Владик Тихомиров, 1 год, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 172 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 31 тыс. руб.

Сын с рождения, лежа на спине, поворачивал голову только вправо, затылок справа начал сплющиваться, искривились кости лица, лоб с одной стороны стал выпуклым. Нейрохирург сказал, что деформация нарушает развитие мозга, Владик может лишиться слуха и зрения. Пока кости черепа еще пластичные, их форму можно исправить с помощью специальных шлемов. Но стоят они очень дорого. У нас таких денег нет. Елена Тихомирова, Ивановская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Владика врожденная деформация головы и лица. Ребенку нужна коррекция формы черепа с помощью индивидуальных шлемов-ортезов».

Назар Лопаткин, 16 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 164 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. ООО ОЗЭУ — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 175 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 36 тыс. руб.

У Назара редкое врожденное заболевание — очень хрупкие кости. Он перенес множество переломов. После лечения в московской клинике переломы сократились, сын подрос и окреп, научился садиться, ползать, его бедра и голени укрепили растущими стержнями. Теперь Назар ходит с помощью тростей и ходунков, много тренируется. Но плотность костей еще не достигла нормы. Лечение надо продолжать. Пожалуйста, не бросайте нас! Вера Лопаткина, Забайкальский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Назар уже ходит самостоятельно с костылями, использует ходунки, посещает школу. Необходимо продолжить терапию и реабилитацию».

Богдан Смирнов, 6 лет, двусторонняя тугоухость, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 248 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб.

В полтора года у Богдана выявили двустороннюю тугоухость. Слуховые аппараты не помогали, сын срывал их. В три года Богдану установили кохлеарный имплантат. Сын начал откликаться на имя, заговорил. Но чаще он просто повторял слова, не понимая их смысла. Только после двух курсов реабилитации в центре «Тоша и Ко» он начал говорить осознанно. В этом году Богдан идет в школу, ему необходимо продолжать реабилитацию. Помогите ее оплатить! Диана Смирнова, Москва

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «У Богдана двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени. Ребенок уже добился больших успехов, занятия со специалистами нужно продолжать».

Тёма Шилкин, 10 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подготовка донора, забор костного мозга и доставка трансплантата. 190 312 руб.

Внимание! Цена подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата 1 023 312 руб. Антон Николаевич внес 400 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 33 тыс. руб.

У Тёмы обнаружили рак крови в одиннадцать месяцев. После курса химиотерапии он вышел в ремиссию, но через два года болезнь вернулась. Продолжили химиотерапию, но и вторая ремиссия длилась недолго. Понадобилась пересадка костного мозга. Ее провели в мае 2023 года, все было хорошо. Но недавно у сына опять случился рецидив. Чтобы спасти Тёму, снова нужна трансплантация костного мозга. Но оплатить подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата мы не силах. Татьяна Шилкина, Самарская область

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова (Москва): «Тёме по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Его подготовку, забор костного мозга и доставку трансплантата организует наш некоммерческий регистр».

