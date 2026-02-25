Бастрыкин обратил внимание на невыплату зарплаты больше полугода в Югорске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о невыплате зарплаты жительнице Югорска (ХМАО — Югра), сообщили в информационном центре ведомства. Ей не платили больше полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Обращение к председателю СК России жительница разместили в социальных сетях. В нем она говорит, что руководитель организации обещал погасить задолженность, но до сих пор этого не сделал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). О ходе дела доложит руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин.

Ранее в Гострудинспекции сообщали, что сургутская строительная компания «Стройиндустрия» не выплатила 533 сотрудникам зарплату на 180 млн руб. Компанию привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Анна Капустина