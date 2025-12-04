Стройкомпания в Югре задолжала 533 сотрудникам зарплату на 180 млн рублей
Компания из Сургута «Стройиндустрия» не выплатила 533 сотрудникам зарплату на 180 млн руб. за первые пять месяцев этого года, сообщила Гострудинспекция Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Компания привлечена к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ. Руководителю выдали предписание с конкретным сроком для погашения долга. Материалы проверки направлены в следственные органы для проверки возможного состава преступления по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
Ранее в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) выплатили долг по зарплате перед сотрудниками компании «Абсолют» на 5 млн руб. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.