Рэпера Гио Пика оштрафовали в Коми за матерную песню с оскорблениями силовиков

В Коми рэперу Гио Пика (Георгию Джиоеву) выписали штраф на 10 тыс. руб. за песню с нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес сотрудников силовых структур. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Исполнителю, «сочиняющему песни на криминальную тематику», назначили штраф после проверки публикаций в соцсети «ВКонтакте». Там он «в свободном доступе» разместил трек «с негативной, выраженной бранной лексикой, оценкой группы лиц, объединенных по признаку "сотрудники правоохранительных органов"», отметила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд признал действия рэпера нарушением по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Постановление пока не вступило в законную силу.

