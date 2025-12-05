На пике рэпа

В издательстве «Бомбора» вышла биография осетинского рэпера Гио Пики авторства Владимира Ерковича. Книга называется «Гио Пика: с юга на север». Игорь Гаврилов обнаружил, что истории постсоветских стран в ней больше, чем музыки.

«Про Гио Пику уже книги пишут, надо же!» — восклицают сетевые комментаторы, имея в виду, видимо, что отечественный рэп пока еще не дослужился до собственных биографий, а среднестатистический рэпер должен ходить в широких штанах и говорить «Йоу!». Здесь стоит напомнить, что Эминему 53, и он дедушка. Кроме того, Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) в равной степени принадлежит рэпу и культуре шансона, а свой стиль называет «русская тюремная словесность».

В портфолио автора книги «Гио Пика: с юга на север» Владимира Ерковича — жизнеописания групп Louna, «Тараканы!» и Tracktor Bowling. Сам Гио Пика на страницах книги — не только артист и наркозависимый субъект, решивший навсегда завязать с зельем, но и врач-«многостаночник», специалист по истории исправительных учреждений и представитель грузинской осетинской диаспоры. Для становления Гио Пики как исполнителя это не менее важно, чем его борьба с зависимостями.

На 180 страницах книги происходит «Трейнспоттинг» пополам с «Адреналином». Кровища заливает страницы, полные описаний уличных побоищ, хирургических операций в полевых госпиталях и прочей правды жизни.

«Битва за битвой» здесь выковывается не просто характер героя. На ярких, порой травмирующих примерах автор показывает читателю, как выковываются «понятия». Не криминальные, а человеческие, по которым живет Гио Пика. Вроде того, что обезболивающее надо дать раненому, даже если это уличный головорез. А с близким человеком надо быть до конца, даже если надежды нет. «Достал нож — режь, нарезал пирог — ешь».

На 181-й странице (а всего их 266) наконец появляется музыка. В 2006 году, в возрасте 28 лет, к которому многие рэперы с криминальным бэкграундом давно отправились к праотцам, дипломированный врач и завязавший наркоман Джиоев начинает работать в сыктывкарской шашлычной и одновременно пробует записывать песни. Его первый трек «Сыктывкар-кварталы» вышел в 2008 году.

После уже прочитанного в книге читателя вряд ли удивит, что и в рэпе он проявился быстро и ярко. «Чтобы понять, какое впечатление на меня произвела читка Гио, надо понимать, что в провинции это все происходит по-другому,— рассказывает битмейкер Игорь Поляков.— Ты лично не знаешь ни одного артиста, никто рядом музыкой не занимается, а тут при тебе взрослый парень с мощным тембром читает какие-то серьезные вещи… К тому же у Гио мощная харизма, он может себя подать».

Игорь Поляков не был профессиональным музыкантом. Ему нравилось, что Гио Пика читал о криминале. Во-первых, Полякову была хорошо знакома эта тематика. Во-вторых, в России тогда почти никто так серьезно на эту тему не читал.

Однако по-настоящему публика обратила внимание на треки Гио Пики в середине 2010-х, точнее — после трека «Фонтанчик с дельфином».

До этого его больше волновала «настоящая» работа. Например, водителя грузовика в логистической компании — еще одна профессия в копилку артиста. Но параллельно он совершенствовал и рэперские умения. В частности, участвовал в местных сыктывкарских рэп-баттлах. А авторитет у Гио Пики в русском рэпе был один — группа «Кровосток».

Всеми аспектами музыкального бизнеса Гио Пика занимался сам. Его треки сначала попали в Екатеринбург. В связке с местной группой «Восточный округ» Гио Пика осваивал далекие от столиц территории. Для читателя может стать откровением сам факт наличия «горизонтальных связей» между уральскими рэперами, их совместное продвижение к зрителю. Привычнее считать источником всех вибраций столицы, максимум — Ростов-на-Дону. А описание поездки в машине из Сыктывкара в Екатеринбург, когда кругом тайга и больше ничего,— какая-то совсем не рэперская история. По сути Гио Пика сам выстроил для себя концертное движение в холодных российских регионах. Потом по всей стране. А теперь и в Европе, где он часто выступает. «Сам не сделаешь — никто не сделает»,— говорит он на страницах книги.

Владимир Еркович. Гио Пика: с юга на север. М: Эксмо, Бомбора, 2025.