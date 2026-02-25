Орбан поручил обеспечить военную защиту энергетических объектов Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в связи с попытками Украины подорвать энергобезопасность страны поручил усилить защиту критически важной инфраструктуры. Теперь энергетические объекты будут охранять военные части, а на их территории разместят «средства, необходимые для отражения атак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг обозначенных электростанций, распределительных станций и центров управления. Кроме того, в округе Сабольч-Сатмар-Берег введен запрет на полеты беспилотников в целях снижения рисков для безопасности»,— сказал Виктор Орбан после заседания Совета обороны Венгрии (цитата по Index).

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. По нему в Венгрию и Словакию транзитом через Украину поступает российская нефть. До сих пор прокачка не возобновлена.

«По имеющимся данным, эта беспрецедентная остановка имеет не технические, а политические причины: украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию с помощью нефтяной блокады. Я ознакомился с докладами служб национальной безопасности и вижу, что Украина готовится к дальнейшим действиям с целью нарушения работы венгерской энергетической системы»,— заявил Виктор Орбан. Так он объяснил решение усилить защиту критической инфраструктуры.

Украинская сторона сообщила, что в числе прочего пострадали насосные станции и системы электроснабжения «Дружбы». Возобновление поставок переносилось, в последний раз — на 26 февраля. В ответ Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта Украине дизеля, а также пригрозили ограничить поставки электроэнергии.

Лусине Баласян