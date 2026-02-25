Готовность развязки в составе магистрали М-32 приблизилась к 30%

Компания «ВАД» завершает монтаж металлоконструкций пролета первого из съездов с двухуровневой транспортной развязки с Приморским шоссе, которая возводится в составе новой магистрали М-32 на севере Петербурга, сообщили в правительстве города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ВАД» Фото: АО «ВАД»

«На первом из съездов путепровода завершается монтаж металлических конструкций пролетных строений, благодаря чему впервые отчетливо просматривается будущий облик развязки. Балки установлены на всех доступных опорах съезда»,— поясняет технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Смирнов. Кроме того, для размещения опор, «ВАД» реконструирует 0,5 км участка Приморского шоссе. По словам господина Смирнова, по состоянию на февраль строительная готовность развязки приблизилась к 30 %.

Всего транспортная развязка, длина которой составляет 4,2 км (протяженность М-32 7,73 км), включает восемь съездов и путепровод через железнодорожные пути Сестрорецкого направления. Магистраль М-32, по словам губернатора города Александра Беглова, откроет жителям Приморского района выезд на Приморское шоссе в зоне Лахтинского разлива в обход железнодорожного переезда у станции “Ольгино”. «Это позволит перераспределить потоки, снизить нагрузку на переезд, уменьшить количество заторов и аварийных ситуаций»,— отмечает господин Беглов.

В октябре «Ъ Северо-Запад» писал, что срок завершения строительства М-32 сдвинули больше чем на год. В первой версии госконтракта датой сдачи объекта значился январь 2027 года. В августе 2025-го заказчик, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и генеральный подрядчик, АО «ВАД», заключили дополнительное соглашение, в котором в том числе прописали изменение сроков выполнения работ. Согласно поправкам, М-32 будет достроена к ноябрю 2028 года.

Надежда Ярмула