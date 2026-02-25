Мишустин выступил за ускоренный отказ от Болонской системы образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране следует ускорить переход от Болонской системы к новой модели высшего образования. Такое мнение он высказал при общении с депутатами в Госдуме.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Болонская система — общеевропейская модель высшего образования, которая объединяет университеты для унификации дипломов и академической мобильности. Основана на двухступенчатой структуре: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1-2 года). Россия участвует в Болонской системе с 2003 года.

Изначально переход планировалось завершить за четыре года. «Я, пользуясь случаем, и к себе, и к вам сейчас, к министерству, обращаюсь — надо ускорять»,— обратился Михаил Мишустин к главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Господин Мишустин добавил, что при переходе к новой модели образования права учащихся будут сохранены. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил вклад в эту инициативу Валерия Фалькова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Национальную систему высшего образования меняют по указу президента Владимира Путина. С 2023 года в России существует пилотный проект, по которому студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Аспирантура вынесена в отдельную категорию, нацеленную на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.