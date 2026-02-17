Ипотечные выдачи увеличились в Воронежской и Тамбовской областях под конец года

В 2025 году тамбовчане оформили 4,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,1 млрд руб. Жители Воронежской области получили 13,9 тыс. займов на покупку жилья, совокупный объем которых составил 56,9 млрд руб. Об этом сообщили в региональных отделениях Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что в Тамбовской области наблюдается рост ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. В 2025 году количество выданных кредитов увеличилось на 6% — до 2 тыс., их объем достиг 10,2 млрд руб.

Пик спроса в обоих регионах пришелся на конец года на фоне анонсирования изменения условий программы «Семейная ипотека», которые вступили в силу 1 февраля 2026-го. В частности, в декабре в Воронежской области выдачи достигли исторического максимума. За месяц жители региона получили ипотечные кредиты на общую сумму 11,9 млрд руб. Предыдущий рекорд по выдачам зафиксировали в сентябре 2023 года.

«Раньше льготный кредит часто оформлял один родитель, а второй сохранял возможность позже оформить такой же кредит. Теперь повторно воспользоваться программой можно только после погашения прежнего льготного кредита и при рождении еще одного ребенка. При этом супруги должны выступать созаемщиками»,— пояснил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

Срок ипотечного кредита на покупку жилья в новостройках Тамбовской области увеличился до 27,2 лет, а его средняя сумма составила 4,9 млн руб.

В Воронежской области объем задолженности по ипотечным кредитам достиг 252,1 млрд руб., показав рост на 7%, что соответствует уровню прошлого года.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецкой области выдача ипотечных кредитов, напротив, сократилась.

Кабира Гасанова