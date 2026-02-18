19 и 20 февраля в Ижевске пройдут проверки систем оповещения

19 и 20 февраля с 9 до 17 часов в Ижевске проверят автоматизированную систему оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Будет включаться звуковой файл “Пение птиц” продолжительностью до 10 мин. Запуск системы будет проводиться в рамках эксплуатационно-технического обслуживания и проверки готовности оборудования»,— говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы Удмуртии просят отнестись к мероприятиям с пониманием и сохранять спокойствие.