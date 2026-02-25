Белгородский проект «Веголоса» на Спутнике подорожал до 1,3 млрд рублей

Структура группы компаний «Веголос» — ООО «Специализированный застройщик “Веголос Восточный”» — реализует в Белгороде жилой комплекс из четырех десятиэтажных домов общей стоимостью 1,3 млрд руб. Ранее проект оценивался в 1 млрд руб. Актуальные параметры строительства и финансирования раскрыты в проектной декларации.

фото из проектной декларации ЖК застройщика «Веголос» в Белгороде

Фото: фото из проектной декларации

В микрорайоне Спутник заявлены два дома стоимостью по 350 млн руб. и два — по 312 млн руб. каждый. Таким образом, совокупный бюджет строительства увеличился на 300 млн руб. по сравнению с ранее озвученными оценками.

Два дома с заявленной стоимостью 312 млн руб. находятся в статусе строящихся объектов. Максимальная этажность — 10 этажей. Конструктив — монолит-кирпич. В каждом доме предусмотрено по 68 квартир, из которых 34 однокомнатные и 34 двухкомнатные, а также по три нежилых помещения. Общая жилая площадь одного дома составляет 2,6 тыс. кв. м. Срок завершения строительства истекает 30 июня этого года.

Проектом предусмотрено благоустройство территории. Запланированы две детские площадки и спортивная площадка. Для обеспечения безопасности предусмотрены понижающие площадки. Для автомобилистов доступно 139 парковочных мест.

Еще два дома стоимостью по 350 млн руб. с аналогичной этажностью возводятся рядом. В каждом — по 68 квартир, жилая площадь также составляет 2,6 тыс. кв. м. Отличается только срок ввода — он намечен на 31 декабря 2027 года. Благоустройство этих корпусов включает детскую и спортивную площадки, 109 парковочных мест.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ “Веголос Восточный”» зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2023 года с видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Илона Бодрова. Единственным учредителем общества является Максим Воропаев. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), возводит четыре многоквартирных дома типового класса общей площадью 11 009 кв. м.

В феврале 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура группы компаний «Веголос», один из владельцев которой также контролирует крымскую ГК «Севпроектмонтаж», приступила к реализации второго проекта в Белгороде — ЖК «Молодежный» из четырех десятиэтажных домов. Тогда завершение работ планировалось в конце 2026 года. Отмечалось, что стоимость квартир в комплексе превышает средний уровень по городу, при этом среди преимуществ назывались локация, близость инфраструктуры и современные архитектурные решения.

Анна Швечикова