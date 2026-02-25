В Казахстане осудившего СВО экс-священника РПЦ арестовали по делу о наркотиках

В Казахстане бывшего священнослужителя РПЦ Владимира Воронцова (иеромонах Иаков) арестовали на два месяца по делу о содержании наркопритона и хранении наркотиков без цели сбыта. Адвокат Галым Нурпеисов сообщил ТАСС, что бывшему священнику отказали в домашнем аресте.

«Само постановление пока не готово, но я в любом случае его обжалую. Я сразу сказал, что не согласен с этой санкцией. Это чрезмерно жесткая санкция», - сказал господин Нурпеисов. Он отметил, что настаивал на домашнем аресте из-за плохого состояния здоровья подзащитного. Кроме того, господин Воронцов не пытался скрыться и не мешал расследованию, отметил адвокат.

13 февраля в доме Владимира Воронцова провели обыск. Бывшего священника задержали и вскоре арестовали на 10 суток. Лабораторная экспертиза подтвердила, что найденные дома у бывшего священнослужителя вещества — синтетические наркотики. 23 февраля господину Воронцову выдвинули обвинения и направили на допрос к следователю. В интервью казахстанскому медиа «Республика» его адвокат заявлял, что обвиняемый вину не признает. Он утверждает, что наркотики подкинули.

«Тот порошок, который нашли в моем доме, мне не принадлежит,— писал сам господин Воронцов в письме после ареста (текст письма публиковал в соцсети адвокат Диас Ахметов). — Полагаю, его подкинули с целью расправы и дискредитации. Кому это выгодно и кто может быть заказчиком — нетрудно догадаться».

Владимир Воронцов был лишен сана и запрещен в служении в июле 2024 года. До этого, с 2019 года, он служил клириком в кафедральном Вознесенском соборе в Алматы. В 2022 году он выступил против боевых действий на Украине, через год заявил о прекращении своего церковного служения. Также господин Воронцов неоднократно критиковал РПЦ. В Казахстане он пытался создать представительство автокефальной церкви, не подчиняющееся Московскому патриархату.