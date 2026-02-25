ВС РФ рассмотрит жалобу пожизненно осужденного экс-чиновника Минфина по ХМАО

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрит жалобу Юрия Чекина, пожизненно осужденного за убийство в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе инстанции. Его признали виновным в убийстве прокурора Югры Юрия Бедерина.

Фото: пресс-служба судов ХМАО-Югры

«Коллегия по уголовным делам рассмотрит кассационную жалобу экс-чиновника Минфина ХМАО Юрия Чекина, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, мошенничество и незаконное хранение оружия»,— говорится в сообщении пресс-службы.

С заседания будут вести видеотрансляцию.

Юрий Чекин работал главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО. С 2000 года он находился в бегах и был задержан только в 2021 году.

В 2024 году Юрия Чекина признали виновным по 11 статьям УК РФ, в том числе в убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина в 2000 году. Прокурор был застрелен в подъезде своего дома из самодельного нарезного пистолета. Прокурор пытался привлечь Юрия Чекина за хищение 15,6 млн руб. у государственного строительного предприятия.

Экс-чиновника приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений.

Анна Капустина