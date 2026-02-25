«Хезболле» прописали самоизоляцию

Израиль рекомендовал центральному правительству Ливана во избежание массированных ударов по территории страны обеспечить ее нейтралитет в случае военной операции против Ирана. Это подтвердил вечером во вторник, 24 февраля, глава ливанского МИДа Юсеф Раджи. Израиль через посредников потребовал от Бейрута принять меры, чтобы группировка «Хезболла», являющаяся де-факто государством в государстве, воздержалась от нападения на еврейское государство в случае, если ее главный спонсор Иран станет целью совместной операции США и Израиля. Внутри группировки, согласно сообщениям из Ливана, нет единого мнения, как реагировать на возможную войну. Часть руководства хотела бы от нее дистанцироваться, другая выступает за решительную поддержку Тегерана.

То, что центральное правительство в Бейруте получило через международных посредников предупреждение от израильских властей, Юсеф Раджи подтвердил 24 февраля в кулуарах проходящей в Женеве 61-й сессии Совета ООН по правам человека. «Это предупреждение поступило в контексте возможного втягивания "Хезболлы" в вооруженную конфронтацию,— сообщил министр.— Нам дали понять, что любая новая война будет гораздо более разрушительной, чем конфликт в 2024 году (сухопутная операция Израиля "Стрелы севера" на юге Ливана.— "Ъ"), и одной из целей израильских атак станет международный аэропорт Рафика Харири в Бейруте».

Как сообщил господин Раджи, центральное правительство уже обратилось к руководству «Хезболлы» с призывом «не предпринимать никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу гражданское население». По его словам, Бейрут также приступил к активным переговорам с западными государствами и региональными партнерами, чтобы через посредников убедить правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре Ливана, если в возможную войну с Ираном будет втянута «Хезболла».

По данным израильского разведсообщества, Тегеран в последние два месяца усилил давление на «Хезболлу» с требованием поддержать его в случае начала боевых действий, атаковав Израиль.

Более того, Исламская Республика за последний год увеличила финансирование группировки, которая пытается восстановить свой боевой потенциал вопреки условиям режима прекращения огня, действующего с 27 ноября 2024 года. Иранское руководство не хочет, чтобы «Хезболла» осталась в стороне от конфликта, как это произошло во время 12-дневной войны в июне 2025 года, когда группировка не смогла оказать реального военного давления на Израиль.

Власти США допускают, что «Хезболла» все-таки поддастся уговорам своего главного спонсора. 23 февраля Госдепартамент обновил свои рекомендации по Ливану, попросив сотрудников американской дипмиссии, не занятых чрезвычайными вопросами, и членов их семей покинуть Ливан из-за рисков в сфере безопасности. «Из соображений предосторожности и до дальнейшего уведомления посольство США в Бейруте приостановило оказание обычных консульских услуг,— сообщил Госдеп.— Американцам, находящимся в Ливане, настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас. Аэропорт остается открытым, и рейсы коммерческих авиакомпаний доступны, но они могут быть отменены в любое время».

По данным ливанского издания L’Orient-Le Jour, правительство Нетаньяху рассматривает либо ограниченные превентивные действия против «Хезболлы», либо массированный удар по ее командным центрам, военным позициям и бункерам, где укрывается высшее руководство. По этой же информации, в руководстве «Хезболлы» нет единого мнения по поводу дальнейшей стратегии. Часть лидеров хотели бы избежать любого участия в возможных боевых действиях, связанных с Ираном, другие придерживаются противоположной точки зрения.

Отдельные опасения «Хезболлы» связаны с тем, как поведет себя в возможном конфликте соседняя Сирия, заключившая 6 января с Израилем официальное соглашение о механизме координации в сфере безопасности и обмене разведданными.

Близкое к «Хезболле» издание «Аль-Ахбар» 25 января со ссылкой на источники сообщило: Дамаск в течение 20 дней наращивает военные силы на границе с Ливаном, что может указывать на его готовность к сухопутной операции.

Собеседники газеты связывают это с предполагаемым намерением сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа поддержать Израиль и США в рамках будущего регионального конфликта.

В преддверии запланированных на 26 февраля в Женеве переговоров с Ираном президент США Дональд Трамп предпочел сохранять двусмысленность вокруг своих планов. «Мы ведем переговоры,— сказал он, выступая перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием.— Они (иранские власти.— "Ъ") хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия"». Глава Белого дома сказал, что предпочел бы решить проблему вокруг Ирана дипломатическим путем, но подчеркнул, что у «спонсора терроризма номер один в мире» никогда не должно быть собственного оружия массового уничтожения.

Нил Кербелов