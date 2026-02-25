Объявлен тендер на строительство дороги в Академгородке за 1,6 млрд руб.

МКУ «Управление дорожного строительства Новосибирской области» объявило тендер на строительство автодороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Стартовая цена контракта составила более 1,63 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, работы необходимо выполнить в три этапа — с 24 декабря 2026 года до 22 декабря 2028 года. Общая протяженность дорожного полотна составит 1,96 км. Расчетная скорость движения — 80 км/ч. Подрядчику предстоит оборудовать четырехполосную дорогу, которая будет относиться к магистральным улицам общегородского значения 2-го класса, а также обустроить бортовые камни, ливневую канализацию, тепловую сеть, водопровод, газопровод и прочее. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале сообщил, что общая стоимость проекта по предварительным оценкам составит 3,8 млрд руб.

В августе прошлого года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства дороги, который разработало ООО «Транспроект». Ранее в горадминистрации сообщали, что дорога обеспечит удобный подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ) и поможет разгрузить загруженные улицы Иванова и Арбузова.

Александра Стрелкова