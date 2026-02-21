В Нижнем Тагиле объединят больницы и поликлиники

В Нижнем Тагиле планируют объединить больницы и поликлиники в одну крупную организацию. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, что решение принималось совместно с главными врачами муниципалитета еще с лета.

«Совместно мы приняли решение о создании крупной новой больницы, объединяющей несколько стационаров, а также большой городской поликлиники, где будут внедряться инновационные технологии в оказании медицинской помощи на амбулаторном этапе»,— сказала она.

Госпожа Савинова пояснила, что расположение больниц не поменяется, в них будет работать тот же персонал. Изменения коснутся именно организационной структуры учреждений.

Ранее Татьяна Савинова, рассказывая о грядущих реформах в свердловской медицине, сообщала о планах по объединению ресурсов 52 подразделений скорой помощи. Медучреждения в Ивделе и Пелыме планируют присоединить к ОКБ №1. Управленческие и финансовые проблемы, по ее словам, наблюдаются и в Махнево, Алапаевске и Алапаевской районной больнице. Их решено объединить с ЦГБ №3 в ОКБ №3.

Анна Капустина