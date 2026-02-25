Мишустин анонсировал введение единых правил отображения цен на маркетплейсах

В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах, не зависящие от способа платежа. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты»,— заявил Михаил Мишустин на выступлении с отчетом правительства в Госдуме. Премьер при этом отметил, что россияне встревожены тем, что новые меры могут лишить их возможности покупать недорого привычные товары.

Платформенную экономику в России нельзя сводить только к маркетплейсам, подчеркнул господин Мишустин. Он отметил, что сейчас в стране развиваются логистические и медицинские платформы, уже созданы платформы по частичной занятости. Михаил Мишустин призвал думать об отраслях экономики глобально, поскольку сейчас началась «платформизация».