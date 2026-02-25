Aston Martin сократит до 20% рабочих мест из-за роста убытков

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin сообщил, что намерен сократить до 20% штата ради снижения издержек. Сейчас в компании работает около 3 тыс. человек.

По итогам 2025 года чистый убыток производителя достиг 363,9 млн фунтов стерлингов ($491,5 млн), годом ранее этот показатель составлял 289,1 млн фунтов ($390,3 млн). Компания объяснила ухудшение ситуации падением спроса на ее автомобили и негативным влиянием импортных пошлин США.

Aston Martin ожидает, что благодаря снижению числа сотрудников она сэкономит до 40 млн фунтов ($54 млн). Производитель не уточнил, когда именно пройдут сокращения штата, отметив лишь, что «большинство изменений произойдет в текущем году». В начале прошлого года Aston Martin уже сократила 170 сотрудников.

После публикации годового отчета и планов по сокращению рабочей силы акции Aston Martin подешевели на 2%.

Екатерина Наумова