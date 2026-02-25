Тепличный комбинат «Ярославский» начал выращивать тюльпаны

Тепличный комбинат «Ярославский» (входит в группу компаний «Горкунов»), расположенный в Ярославском округе, впервые приступил к выращиванию тюльпанов. Об этом сообщили в правительстве области.

В феврале и марте 2026 года на предприятии хотят вырастить 300 тыс. тюльпанов различных цветов — от белых до розовых. При производстве используется гидропонный метод.

Цветы будут продавать в Ярославской области, а также в других субъектах ЦФО и ряде регионов Северо-Запада, Юга и Поволжья. Продажи стартуют накануне 8 Марта.

Также комбинат занимается выращиванием орхидей и горшечных роз, к Международному женскому дню их будет выращено 250 тыс. и 1,1 млн соответственно. «Ъ-Ярославль» сообщал, что промышленное производство орхидей комбинат запустил в апреле 2025 года. По мнению зампреда областного правительства Дениса Хохрякова, к 2027 году 50% российского рынка займут ярославские орхидеи.

Алла Чижова