В суде по делу Армена Беняна представитель минздрава просил не снимать процесс

Советский районный суд Самары в среду, 25 февраля, начал рассматривать уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вместе с Арменом Беняном перед судом предстанет руководитель регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтина Игнатова. Уголовное дело касается закупки медицинской техники и расходных материалов для региональных медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». Оно связано с делом бывшего замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. По данным следствия, все трое обеспечивали при госзакупках преимущество компаниям Андрея Изюмского — ООО «Новая медицинская компания» и ООО «Фарм-мед».

Представитель областного минздрава попросил судью запретить фото- и видеосъемку заседания. Судья отказал в просьбе со ссылкой на принцип гласности судебного процесса.

Сабрина Самедова