Дело дошло до Армена Беняна

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вместе с Арменом Беняном будут судить бывшую главу ГКУ СО «Самарафармация» Алевтину Игнатову. Имя экс-руководительницы «Самарфармации» недавно упоминалось в арбитражном деле о признании недействительным контракта на закупку операционных столов, заключенного с ООО «Новая Медицинская Компания». Экс-замдиректора «Самарафармации» Егор Пронин дал показания, что Алевтина Игнатова передала ему адреса электронных почт нескольких компаний для создания видимости конкуренции при проведении закупки.

Уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и экс-руководительницы ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой Советский районный суд Самары начнет рассматривать завтра, 17 февраля. Дело, расследованием которого занималось ГСУ областного ГУ МВД, касается закупки медицинской техники и расходных материалов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области почти 4,5 года — с июля 2020 года до ноября 2024 года. Чиновник покинул должность министра после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.

О том, что к руководству областного минздрава возникли вопросы у правоохранителей, стало известно весной 2024 года, когда Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы, опубликовал снимки роскошного дома Армена Беняна, где силовики провели обыски. В камине и в Библии правоохранители обнаружили 3 млн руб.

Вскоре стало известно, что полиция возбудила уголовное дело против заместителя Армена Беняна Асланбека Майрамукаева. В том же году суд вынес ему приговор по статье о взяточничестве. В сентябре 2025 года замминистра признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования. В общей сложности экс-чиновник проведет в колонии строгого режима 9 лет и 8 месяцев. Сейчас в Советском районном суде рассматривается уже третье уголовное дело в отношении Асланбека Майрамукаева. По данным следователей, чиновник, действуя в составе организованной группы, под прикрытием соблюдения норм контрактной системы «лоббировал интересы подконтрольных организатору преступной группы двух ООО», добившись заключения госконтракта на поставку медоборудования по завышенной цене. Ущерб бюджету оценивается в размере более 50 млн руб.

Имя экс-руководительницы «Самарфармации» недавно упоминалось в арбитражном деле о признании недействительным контракта на закупку операционных столов, заключенного с ООО «Новая Медицинская Компания» («НМК»). Этого поставщика выбрали методом сопоставимых рыночных цен. Помимо «НМК» заказчику поступили коммерческие предложения от ООО «ABC-Прайм» и ООО «Авалон Медицина». Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, руководители двух последних компаний вообще ничего не знали о закупке.

Представители «ABC-Прайм» и «Авалон Медицина» заявили, что коммерческие предложения являются поддельными и электронные адреса, с которых они отправлены, не имеют никакого отношения к компаниям. Как указано в документах суда, по данным силовиков, глава «Новой Медицинской Компании» Андрей Изюмский приказал подчиненным изготовить фиктивные коммерческие предложения, в том числе от имени посторонних компаний. В итоге получалось, что наименьшую цену в коммерческих предложениях всегда указывали либо «НМК», либо ООО «Фарм Мед» — другая подконтрольная Андрею Изюмскому организация.

В документах дела также говорится, что бывший заместитель директора «Самарафармации» Егор Пронин в сентябре 2024 года дал показания следователям, что непосредственный руководитель Алевтина Игнатова летом 2021 года передала ему адреса электронных почт организаций, в том числе ООО «Авалон Медицина», ООО «ABC-Прайм», для направления запросов на коммерческие предложения. В начале февраля Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда о взыскании с подрядчика в пользу «Самарафармации» 33 млн руб., полученных в рамках контракта.

Адвокат Алевтины Игнатовой Дмитрий Курмаев не стал отвечать на вопрос, признает ли его подзащитная вину. «Пока не буду давать комментариев»,— уточнил Дмитрий Курмаев. Адвокат Армена Беняна Алексей Дубовитченко на звонок не ответил.

Сабрина Самедова