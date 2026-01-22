«Курскавтодор» ищет подрядчиков для ремонта двух мостов за 93 млн рублей

Казенное учреждение «Курскавтодор» разместило два электронных конкурса на ремонт автомобильных мостов в регионе. Совокупная начальная цена контрактов составляет 92,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Работы должны осуществляться с даты заключения контракта до 30 октября. Гарантийные сроки варьируются от трех месяцев до десяти лет.

По условиям первого контракта подрядчик должен реконструировать мост через реку Большая Курица на автомобильной дороге «"Крым" — Дряблово — граница Октябрьского района — Пименово» длиной 24,7 м в Курском районе. Ему необходимо провести демонтажные работы, обновить мостовое полотно, сопряжения и подходы, пролетные строения и ограждения, реконструировать проезжую часть моста и подходов, отремонтировать водоотводные сооружения, лестничные сходы, нанести разметку и установить дорожные знаки. Начальная цена контракта равняется 43,3 млн руб.

Второй контракт предполагает ремонт автомобильного моста через реку Дичня на дороге «"Крым" — Иванино» длиной 59,3 м в Октябрьском районе. Победителю конкурса предстоит провести демонтажные работы, реконструировать опоры, пролетные строения, сопряжения, подходы и регуляционные сооружения. Также в рамках соглашения подрядчик обязуется отремонтировать водоотводные сооружения и лестничные сходы. Стартовая цена контракта достигает 49,5 млн руб.

Подавать заявки на оба конкурса можно до 13 февраля, итоги подведут 17-го.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Курскавтодор» объявил поиск подрядчика на ремонт дорог в двух районах за 341 млн руб.

Кабира Гасанова