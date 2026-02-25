Судью пропустили без очереди

Как стало известно “Ъ”, председатель Советского райсуда Иваново Артур Вермишян, получивший землю в обход очереди из многодетных семей, лишен судейского статуса и станет ответчиком по иску региональной прокуратуры. Поскольку на земле уже построен дом, взятый в ипотеку, надзор требует, чтобы бывший судья возместил бюджету стоимость участка.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С иском к Артуру Вермишяну в Ивановский райсуд обратился прокурор области Андрей Жугин. В документе говорится, что Артур Вермишян в 2014–2020 годах являлся председателем Фрунзенского районного суда Иваново. Затем три года прослужил в том же суде судьей, а в 2023 году указом президента был назначен на шестилетний срок председателем Советского райсуда областного центра. В том же году служитель Фемиды обратился к властям с заявлением о постановке его многодетной семьи (воспитывает вместе с женой троих детей) на учет и бесплатном предоставлении земельного участка в собственность.

В октябре 2023 года в обход очереди из многодетных семей судья получил участок почти в 10 соток в деревне Зеленый Городок, расположенной возле Иваново и имеющей все необходимые для застройки коммуникации.

Никому из очередников эта земля не предлагалась, а в случае направления им соответствующего уведомления они, согласно опросу, проведенному прокурорами, не отказались бы от этого участка.

Таким образом, пришел к выводу генерал Жугин, были нарушены права не менее тысячи многодетных семей-очередников. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что, являясь судьей, Артур Вермишян близко познакомился с начальницей территориального управления соцзащиты населения Анжелой Ивановой, которая и распорядилась пропустить его без очереди. Показания об этом дали несколько подчиненных Анжелы Ивановой, которую задержали за злоупотребления и арестовали.

Возможно, содействие чиновницы судья заслужил тем, что в свое время отказал в ее привлечении к административной ответственности.

Таким образом, отмечает прокурор Жугин, Артур Вермишян в нарушение Кодекса судебной этики своими действиями не только умалил авторитет судебной власти и причинил ущерб репутации судьи, но и использовал свое служебное положение для получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях.

Данное обстоятельство оценили и коллеги судьи, досрочно лишившие его статуса за совершение дисциплинарного проступка.

Сейчас на участке судьи построен дом, обремененный ипотекой.

В результате обращение земли в доход Российской Федерации «в натуре» невозможно. Поэтому предполагается отсудить у ответчика стоимость недвижимости — 2,5 млн руб.

Участниками скандала, связанного с получением земли без очереди, стали несколько местных чиновников, в том числе из региональной администрации, а также бывший сотрудник Следственного комитета России.

Николай Сергеев