В Чебоксарах стоимость уборки снега внесут в платежки ЖКХ

В Чебоксарах планируют выделить расходы на вывоз снега во дворах домов в отдельную графу в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. С таким предложением выступила администрация города.

По данным городского управления ЖКХ и благоустройства, сейчас затраты на уборку снега включены в общую статью «содержание дома». Нововведение позволит выделить эти расходы в отдельную категорию, чтобы жильцы могли видеть, сколько именно денег направляется на транспортировку и вывоз снега зимой.