Мишустин: все больше россиян хотят жить на селе

Все большее число россиян хочет жить в селах, и для них нужно создавать привлекательные условия. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты для того, чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе»,— сказал премьер-министр России, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Российские власти оказывают селам постоянную системную поддержку, заявил Михаил Мишустин. По его словам, надбавки врачам и среднему медицинскому звену, которые ввел президент России Владимир Путин, «спасли нашу медицину, особенно на селе и в малых городах».