Кредитный портфель ставропольского бизнеса в 2025 году вырос в 1,5 раза

Банки удвоили кредитную активность бизнеса Ставропольского края: за 2025 год они выдали компаниям и предпринимателям более 503 млрд руб., что на 36% превышает показатель 2024 года. К 1 января 2026 года общий кредитный портфель превысил 584 млрд руб. с ростом на 47,3% за год, сообщили в пресс-службе ставропольского отделения Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Управляющий отделением Георгий Тикунов отметил, что регион опередил среднероссийские темпы благодаря крупным инвестиционным проектам и господдержке малого и среднего бизнеса.

Обрабатывающая промышленность лидирует по объемам заемных средств — 192 млрд руб., за ней следуют сельское хозяйство с 102,4 млрд руб. и торговля с 63,4 млрд руб.. Ранее, к 1 сентября 2025 года, портфель уже достигал 508,8 млрд руб. с ростом на 20%, а химическая промышленность увеличила обязательства в 4 раза до 119,6 млрд руб., пищевая — на 20% до 81 млрд руб.

Ключевые причины роста — снижение ключевой ставки ЦБ с июня 2025 года до 16,5% к октябрю, что улучшило условия кредитования. Регион реализует «прорывные» проекты на 684 млрд руб. до 2030 года: кластер удобрений на 270 млрд руб., развитие Кавказских Минеральных Вод на 250 млрд руб., что создаст 42 тыс. рабочих мест в АПК, туризме и химии. В 2025 году запустили тепличные комплексы «Эко-культура» (16 млрд руб.) и «Солнечный дар» (13 млрд руб.), заводы по оборудованию и форелеводство. Корпорация МСП нарастила кредитование: за 11 месяцев 2025-го выдали поручительства на 2,3 млрд руб., привлекли 10,3 млрд руб. кредитов.

Государственные программы льготного кредитования АПК и МСП усилили спрос: в I квартале 2025-го аграрии взяли 28,9 млрд руб.. Частные инвестиции в 2026-м прогнозируют на 480 млрд руб.

Бизнес активно использует экспресс-кредиты с минимумом документов, что удвоило доступные средства. Ставрополье демонстрирует устойчивый рост на фоне общероссийского снижения инфляции, но ЦБ мониторит риски в условиях разворачивающегося экономического кризиса.

Станислав Маслаков