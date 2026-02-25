Атака ВСУ на химзавод в Смоленской области. Главное

ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие по производству азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области. Есть погибшие и пострадавшие, местные власти рассматривает вопрос об эвакуации ближайшего к заводу населенного пункта, школы переведены на дистант, детские сады закрыты. Что известно о последствиях атаки — в материале «Ъ».

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости Предприятие по производстве азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области

