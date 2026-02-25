Атака ВСУ на химзавод в Смоленской области. Главное
При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек
ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие по производству азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области. Есть погибшие и пострадавшие, местные власти рассматривает вопрос об эвакуации ближайшего к заводу населенного пункта, школы переведены на дистант, детские сады закрыты. Что известно о последствиях атаки — в материале «Ъ».
Предприятие по производстве азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости
- 25 февраля около 06:00 мск ВСУ атаковали Смоленскую область. Беспилотники ударили по предприятию ПАО «Дорогобуж», которое производит азотные удобрения. СКР сообщил о не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.
- При падении обломков БПЛА на территорию завода произошло возгорание, следует из сообщения региональной прокуратуры. Повреждены элементы инфраструктуры, здание пожарной части, спецтехника, сообщила пресс-служба СКР. Очаги возгорания локализованы.
- Погибли семь человек. Десять получили ранения. Все — сотрудники предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Какое именно, не сообщается. В шести км от завода находится Дорогобужская центральная районная больница.
- Правительство Смоленской области пообещало оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.
- «В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — заявил губернатор Василий Анохин.
- Какой именно населенный пункт могут эвакуировать, глава региона не уточнил. В радиусе 3-5 км от завода находятся деревни (с севера на юг по часовой стрелке): Филино, Елисеенки, Пушкарево, Мамыркино, Ново-Михайловское, Егорьево.
- В целях обеспечения безопасности школы переведены на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены.
- Для оценки последствий атаки ВСУ и последующего пожара на заводе привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
- ПАО «Дорогобуж» находится в 120 км (по автотрассе) к востоку от Смоленска и примерно в 100 км к юго-западу от Вязьмы.
- Предприятие производит азотные и сложные удобрения. Согласно информации на сайте компании, ежегодный выпуск аммиака — 810 тыс. т, NPK (Азот-Фосфор-Калий) — 850 тыс. т, аммиачной селитры — 1,5 млн т, азотной кислоты — 1,5 млн т. Производятся минеральные удобрения — селитра, карбамид, азофоска (нитроаммофоска).
- ПАО «Дорогобуж» входит в группу «Акрон» Вячеслава Кантора.