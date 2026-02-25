В Свердловской области в 2026 году отремонтируют около 200 км региональных дорог

В Свердловской области в 2026 году планируют отремонтировать около 200 км региональных дорого, сообщили в департаменте информационной политики региона. Работы подразумевают не только замену полотна дороги, но и обустройство дорожной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Всего по нацпроекту в этом году отремонтируем 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью порядка 200 километров. На это направим почти 12,5 миллиарда рублей»,— сказал глава региона Денис Паслер.

Среди объектов — Южный подъезд к Нижнему Тагилу от 120-го километра Серовского тракта. На участке с 10 по 15 километр там планируют обустроить тротуары, сделать ограждения и освещение, а еще поставить два светофора и нанести разметку.

На участке дороги Арамиль – Андреевка проведут реконструцию от Троицкого храма в Арамили до выезда из города вблизи Бородулин. На участке дороги обустроят тротуары и освещение, на некоторых местах — шумозащитные экраны.

Помимо этого, на двух участках дороги Нижняя Салда – Алапаевск в границах Алапаевска сделают освещение. Работы проведут на ул. Дорожной от подъезда к деревне Толмачева до моста через реку Нейву и на участке вдоль границы Рабочего городка вблизи пересечения с ул. Заводской.

Ранее власти региона сообщали о планах отремонтировать 20 региональных мостов. В список вошли пять объектов на востоке и северо-востоке области.

Анна Капустина