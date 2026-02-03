В Свердловской области отремонтируют 20 региональных мостов

В 2026 году в Свердловской области планируется отремонтировать 20 региональных мостов, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

«Мосты связывают сельские территории с районными и областными центрами, по ним передвигается транспорт, в том числе школьные автобусы, сельхозтехника. Безусловно, объекты должны быть безопасными и комфортными»,— написал глава региона.

В список вошли пять объектов на востоке и северо-востоке области. Так, запланирован ремонт моста через реку Пышму возле поселка Юшала в Тугулымском муниципальном округе. Планируется провести работы по реконструкции мостов через реки Емельяшевку (на автодороге Таборы-Добрино), Большую Калиновку (на трассе Богданович-поселок Луч), Чукреевку (на автодороге Туринск-Кондрахино) и Морозовку (на автодороге Серов-Сосьва-Гари). Также планируется капремонт моста через реку Кунару на дороге Камышлов-Сухой Лог.

По словам господина Паслера, основной объем работ будет сосредоточен на Серовском тракте, соединяющем центр области с промышленными районами и обеспечивающем транспортный выход в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру (ХМАО-Югра) и север Пермского края. На этом участке планируется приведение в нормативное состояние девяти мостов. Кроме того, ремонт затронет объекты в Камышловском, Кировградском и других муниципальных округах.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области в течение 2026 года планируется отремонтировать 197,1 км региональных и муниципальных дорог во всех округах региона.

Полина Бабинцева