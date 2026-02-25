Неприличный жест превратился в символ стойкости и свободы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В преддверии 8 марта давайте вспомним про красную помаду. Сегодня ее нередко считывают как элемент сексуализированного образа или демонстративной женственности. Но исторически все было иначе.

В начале XX века яркая красная помада стала частью образа суфражисток — женщин, которые боролись за избирательные права. В Нью-Йорке женщины выходили на публичные акции с ярко накрашенными губами как с визуальным заявлением: «Мы видимы, мы имеем голос». В 1920-е, в эпоху джаза и «новой женщины», красная помада закрепилась как знак самостоятельности и новой социальной роли женщины. В военные годы она стала символом стойкости: женщины продолжали красить губы даже в условиях дефицита — как жест внутренней силы и сохранения достоинства.

Возможность подкрашивать губы на публике сама по себе была достижением эмансипации, ведь долгое время такой жест считался неприличным. Позже, когда женщина начала свободно доставать помаду и поправлять макияж в ресторане или театре, появились и аксессуары для нее — разнообразные драгоценные футляры и минодьеры (небольшие вечерние сумочки) с отделениями для помады.

Сегодня в магазинах можно найти всевозможные варианты красной помады. Журнал Allure рекомендует Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick в оттенке American Doll — за насыщенный классический красный цвет, и NARS Powermatte Lip Pencil в оттенке Dragon Girl — яркий, чистый матовый красный. Редакции журналов практически во всех рейтингах отмечают красные помады Dior, особенно линии Rouge Dior и Rouge Dior Forever.

Так что красная помада — это не только про яркий образ. Это еще и про историю свободы, которая когда-то начиналась с простого жеста: достать футляр и спокойно накрасить губы на публике.

Анна Минакова