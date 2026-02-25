«Сокращение предложения — это результат вымывания ликвидных лотов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем предложения в столичных новостройках сократился на 7% за год. Наиболее значительное сокращение, по данным специалистов компании CORE.XP, — в Тимирязевском районе Северного округа Москвы. Тут в экспозиции первичного рынка насчитывается менее 1,3 тыс. кв. м. Это на 90% меньше, чем годом ранее. Но в ближайшее время здесь на рынок выйдет новый жилой комплекс. В двух корпусах будет около 11 тыс. жилых метров, которые помогут отчасти компенсировать дефицит предложения ближайших двух лет.

Второе место по темпам сокращения метров, доступных к покупке, у района Северное Медведково. В этом районе на Северо-Востоке объем экспозиции за год снизился на 75%. Для покупки доступно около 8,5 тыс. м жилья. На третьем месте по снижению объемов предложения Южнопортовый район на Юго-Востоке города. Здесь наблюдается минус 59%. В реализации представлено менее 11 тыс. м в жилых новостройках.

Сокращение предложения в некоторых московских районах, расположенных в старых границах города, — это закономерный результат вымывания ликвидных лотов при ограниченном земельном ресурсе, отмечают брокеры. В локациях с уже сложившейся застройкой девелоперам все сложнее выводить новые объекты в сопоставимых объемах, поэтому даже умеренный спрос ведет к заметному дефициту и поддерживает рост цен. Но есть предположение, что в ближайшие два года положение будет выравниваться за счет старта строительства новых жилых комплексов, хотя в наиболее востребованных районах конкуренция за качественное предложение, вероятно, сохранится.

Светлана Бардина