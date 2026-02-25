«Документ содержит упоминание многих произведений искусства»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как известно, Минюст США недавно опубликовал более 3 млн документов, связанных с именем покойного продюсера и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Так называемые файлы Эпштейна содержат, в частности, 51-страничный документ, каталогизирующий множество шедевров, которые, видимо, принадлежат Леону Блэку, крупному коллекционеру искусства и бизнесмену, чьи отношения с Эпштейном в целом хорошо задокументированы.

В документе не упоминается сам Блэк, попечитель и бывший председатель совета директоров Музея современного искусства. Его связи с Эпштейном стали известны в 2021 году, из-за чего Блэка не переизбрали председателем. А несколько известных художников вообще требовали его полного исключения из совета МоМА.

В документе всего лишь говорится, что эти произведения искусства — от Микеланджело до Пикассо — принадлежат организациям, обозначенным как Narrows Holdings и AP Narrows. Известно, что это корпоративные структуры, управляемые Блэком.

Документ датирован 2017 годом и содержит упоминание многих произведений искусства. Эксперты считают, что они принадлежат коллекционеру. Например, в документе указана скульптура Sentinel (1961), созданная художником абстрактного экспрессионизма Дэвидом Смитом. Тогда она оценивалась в $8 млн и находилась в частичной собственности MoMA. На сайте музея скульптура указана как частный подарок от Блэка и его жены Дебры, которые регулярно попадают в список ARTnews Top 200 Collectors.

В документе также упоминается картина «Архангел Гавриил, объявляющий о рождении Христа», рисунок 1520-х годов голландца Лукаса ван Лейдена. Сообщается, что в 2013-м otheby's оценил лот в $4,5 млн, и хранится он с тех пор в Метрополитен-музее, который также указывает в своих каталогах работу как обещанный подарок от Леона и Дебры Блэк.

Хотя эти произведения давно были отмечены на сайтах соответствующих музеев, многие из них ранее не были публично связаны с Блэком. Если документ достоверен, то он может дать глубокий взгляд на одну из самых богатых художественных коллекций в США, большая часть которой осталась вне поля зрения общественности.

Дмитрий Буткевич