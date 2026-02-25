Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран гонщик Рубенс Баррикелло

Когда талантливый бразильский пилот Рубенс Баррикелло пришел в команду Ferrari, казалось, ему повезло. Только вот на первых ролях там уже был не просто звездный, а уже легендарный пилот Михаэль Шумахер. И вместо того, чтобы бороться за титул на одной из самых быстрых машин начала нулевых, Баррикелло стал лишь обслуживающим персоналом звезды.

Знаменитые приказы из боксов пропустить вперед Шумахера вызывали гнев поклонников «Формулы-1». Особенно после того, как стало известно, что бразильца даже шантажировали, грозились не продлить контракт в случае отказа. Организаторы гонок после этих скандалов вынуждены были даже менять правила.

В своих интервью после завершения карьеры Баррикелло рассказывал, что учитывалось лишь одно мнение — Михаэля и казалось, что команда принадлежит ему. Когда о соперничестве с Баррикелло спрашивали самого Шумахера, то он был беспощаден: «Нельзя какими-то там контрактами замедлить пилота». «Если ты быстр, ты быстр всегда. В таком случае ты номер один. Просто Рубенс был недостаточно быстр»,— добавлял он.

В итоге проявить себя в Ferrari Баррикелло, несмотря на все свои таланты, так и не смог. Он остался всего лишь тем, кто гонялся в одной команде с самым великим гонщиком всех времен и народов, фамилия которого стала нарицательной.

Владимир Осипов