В одном из шанхайских баров мягкий свет и пахнет аптекой. На полках здесь не бутылки с виски, а ящички с травами, корешками и ягодами. Бармен, принимая заказ, сначала измерит ваш пульс и, уже видя эти показатели, приготовит персонализированный коктейль и для оздоровления.

У перегруженной китайской молодежи, постоянно живущей в стрессе, новый тренд. Называется он «панк-велнес», а его формула звучит как «разрушай себя, но спасай». Как пишут местные СМИ, это про тех, кто живет на износ, заедает усталость фастфудом, а по вечерам выпивает, совмещая все это с элементами здорового образа жизни. И такие заведения дают иллюзию баланса.

Идея родилась в нужное время. Бар, где традиционную китайскую медицину «мешают» с алкоголем, основали студенты Шанхайского университета год назад. И за это время он разросся до пяти точек по стране. Сюда приходят и 40-летние офисные работники, которые признаются, что вечер — это их единственное личное время, и жалко тратить его на скуку. Но минимизировать ущерб тоже хочется, и уже пора.

Аналитики отмечают, что традиционная китайская медицина переживает всплеск популярности. Но, как добавляют соучредители необычного бара, прежние способы ее подачи были убийственно скучны. А тут и развлечения, и социум, и какой-никакой чекап. Ритуал заботы о себе, который не запрещает удовольствия. Словом, панк-велнес — это когда коктейль может стать лекарством, а поход к врачу — началом вечеринки.

