Reuters: Турция оценивает возможные меры на случай удара США по Ирану

Турция оценивает все возможные меры, которые могут быть приняты в случае атаки США на Иран, пишет Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Деталей он не уточнил, но подчеркнул, что исключены любые шаги, которые бы нарушили суверенитет Ирана.

«Рассматриваются все сценарии, и разрабатываются шаги, которые могут обеспечить безопасность наших граждан»,— рассказал собеседник Reuters.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что воздушная разведка НАТО в Турции все чаще используется для наблюдения за ситуацией в Иране. Как отмечали источники, из-за угрозы притока беженцев в случае атаки США на Иран турецкие власти обновили план действий в чрезвычайной ситуации, среди рассматриваемых мер — создание лагерей у границы или «ограниченные действия» для сдерживания волнений на приграничных территориях.

В начале февраля Иран и США возобновили непрямые переговоры о ядерной сделке. Однако тем временем американские силы стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году, а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «плохими вещами», если договоренность о сделке не будет достигнута.

