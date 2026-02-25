В Лиге чемпионов произошла очередная сенсация. Клуб «Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала самого престижного турнира континента. После победы над «Интером» в домашнем матче со счетом (3:1) норвежская команда выиграла в Милане на стадионе «Сан-Сиро». На этот раз счет был скромнее (2:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters

Милан ждал в гости выскочек из Норвегии со спокойствием, несвойственным итальянцам. Пресса прогнозировала крупную победу хозяев, и мало кто верил, что скромный норвежской команде удастся выдержать напор на Сан сиро. Хотя главному тренеру «Интера» Кристиану Киву провокационные вопросы все же задавали.

— Будет ли «Интеру» стыдно в случае вылета от «Будё-Глимт», команды из города с населением в 50 тыс. человек? — Вы еще смеетесь, поздравляю! В футболе нет ничего стыдного.

С первых минут «Интер» рванул в атаку, завладел мячом, но так уж вышло, что в воротах норвежской команды давно играет российский вратарь Никита Хайкин, он вытаскивал мячи, которые казалось, уже влетели в сетку ворот. 0:0 после первого тайма, а во втором случилось что-то невероятное. «Будё Глимт» забил дважды, заставив Миланских болельщиков притихнуть.

Конечно, «Интер» разок огрызнулся, но в итоге лучшая команда Италии прямо сейчас остается без Лиги чемпионов. И выбивает их турнира норвежский «Будё Глимт» со стоимостью состава почти в четыре раза меньше чем у «Зенита» из РПЛ. В остальных встречах дня все прошло без неожиданностей. Мадридский «Атлетико», «Ньюкасл» и «Байер» вышли в следующую стадию турнира.

25 февраля в Лиге чемпионов будет сыграно еще четыре ответных стыковых матча, после чего мы узнаем всех участников 1/8 финала. Как обычно, большинство экспертов шансов аутсайдерам не оставляет. Пари Сен-Жермен в первой встрече обыграл на выезде «Монако» (3:2) и на Парк де Пренс, должен буквально громить соперника, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Счет все-таки в пользу ПСЖ, явного фаворита. Сыграли они не лучшим образом, пропустили два мяча. Думаю, в ответной встрече не исключен счет, например, 4:0, 4:1».

Так же сложно поверить, что в следующую стадию не попадет мадридский «Реал». Да, «Бенфика» под руководством великого и ужасного Жозе Моуринью, конечно, сделает все, что бы преподнести миру сенсацию. Тем более что один раз в рамках этого розыгрыша португальский клуб «сливочных» обыгрывал. Но сейчас на кону play-off, играют на «Сантьяго Бернабеу», и на бровке Моуринью не будет. В первом матче, где «Бенфика» уступила (0:1), наставник получил красную карточку. Так что тут тоже должно обойтись без сюрпризов, считает футбольный аналитик Константин Клещёв: «На своем поле "Реал" португальским клубам не проигрывает. Он всегда выходит в play-off. А "Бенфика" лишь один раз из восьми последних противостояний прошла дальше после поражения в первом матче. "Реал" — фаворит и пойдет дальше».

Но, пожалуй, самой любопытной должна получиться встреча в Турине, где «Ювентус» будет принимать турецкий «Галатасарай». Дело в том, что в первой встрече «Старая синьора» сенсационно проиграла с неприличным счетом (2:5). И как «Юве» будет спасаться, посмотреть очень любопытно. Все эти встречи стартуют 25 февраля в 23:00.

Владимир Осипов