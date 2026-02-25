Правила перевозок для турпоездов в России начнут действовать с 1 марта

Минтранс России утвердил правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам, передает ТАСС. В перечне указаны условия перевозок пассажиров и багажа, покупки и возврата билетов в турпоезда, включение в состав тематических вагонов. Меры вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Туристические поезда — это составы, предназначенные для путешествий, где поезд становится «отелем на колесах». Расписание разработано так, чтобы днем туристы ходили на экскурсии, ночь проводили в поезде. Первый турпоезд — «Рускеальский экспресс» — запущен РЖД в 2019 году.

Согласно правилам, пассажир не может делать промежуточную остановку в пути следования турпоезда с продлением срока действия билета. При прекращении поездки по собственному желанию пассажир не вправе возобновить поездку в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту.

В составе поезда допускаются тематические вагоны. При этом элементы стилизации поезда не должны мешать проезду пассажиров. Поездам также необходимо соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог.

Из документа следует, что пассажир обязан соблюдать общественный порядок в поездах, в противном случае его могут высадить, не вернув деньги за билет. Касаемо безбилетников в правилах указано, что из таких поездов запрещено высаживать детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.