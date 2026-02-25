Кассационный суд не изменил приговор бывшему красноярскому министру Маслодудову

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову, осужденному на 12 лет колонии. «Жалоба (оставлена.— «Ъ») без удовлетворения, обжалуемое решение — без изменения»,— указано в карточке дела на сайте суда. Слушания прошли 18-го и 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Димитрий Маслодудов

Фото: krskstate.ru Димитрий Маслодудов

Фото: krskstate.ru

Экс-глава красноярского минлесхоза обвинялся во взяточничестве и мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ). По версии следствия, министр с 2018-го по 2020 год получил от лесозаготовителей взятку в размере 3,5 млн руб. Взамен чиновник обеспечил выделение рентабельных лесных участков, ускоренную выдачу разрешений на рубку, а также организовал консультации работников министерства и лесничеств.

Кроме того, в августе 2018 года, считает следствие, министр получил 1 млн руб. от знакомого предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка. Однако в действительности чиновник не мог повлиять на процедуру торгов.

В январе 2024 года Советский районный суд Красноярска приговорил экс-министра к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,7 млн руб. В мае 2025 года Красноярский краевой суд оставил назначенное бывшему чиновнику наказание без изменения, отклонив апелляционную жалобу защиты.

Илья Николаев