ФНС попросила суд признать банкротом дизайнера особняка главы «Ростеха»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом архитектора и дизайнера интерьеров Мананы Эрнандес-Геташвили. Это следует из карточки дела. Задолженность архитектора превышает 1,1 млн руб.

В 2016 году по заявлению жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова архитектору предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году Манана Эрнандес-Геташвили получила €9 млн на отделку особняка в подмосковной Жуковке, но работу не выполнила и деньги не вернула. После возбуждения уголовного дела дизайнер уехала из России. В 2018 году Мосгорсуд арестовал ее заочно.

Претензии к госпоже Эрнандес-Геташвили предъявляло также ООО «Интер-галс». По его версии, компания архитектора «Эн Джи Синема» получила от организации $3 млн для отделки особняка, однако также не выполнила обязательств. Компания была ликвидирована в 2017 году.

На сайте дизайнера указано, что она окончила Московский архитектурный институт и Лондонскую академию архитектуры. Утверждается, что архитектор спроектировала «более ста жилых и общественных зданий» в Европе, США и России и что на конкурсе International Property Awards ее признали лучшим архитектором Европы 2014-2015 годов.

Манана Эрнандес-Геташвили отрицает причастность к каким-либо незаконным действиям. Она утверждала, что все необходимые материалы были закуплены, а работы не состоялись не по ее вине.