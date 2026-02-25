На Урале убийцу семьи из семи человек посадили на 15 лет после 30 лет розыска

Суд в Свердловской области приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии строгого режима Виктора Петриченко, обвиненного в убийстве семи человек в Каменск-Уральском более 30 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Убийства произошли в ночь на 1 января 1993-го. Согласно фабуле дела, в тот Новый год фигурант познакомился с водителем автобуса местного предприятия и его родственниками. Новые знакомые распивали алкоголь с гражданином Петриченко, затем пригласили его к себе в гости. Там злоумышленник подмешал пятерым собутыльникам клофелин в спиртное.

Когда жертвы уснули, преступник забил их слесарным молотком. Также фигурант убил двух детей. Затем убийца похитил имущество своих жертв и сбежал.

В СКР пояснили, что найти обвиняемого долгое время не удавалось, так как Виктор Петриченко бродяжничал и скрылся от правоохранителей в другом регионе. Его смогли задержать в январе 2025 года: тогда он жил с супругой и сыном в Белогорске Амурской области. Осужденный признал вину, экспертиза показала, что он был вменяем в момент убийства.

Никита Черненко