Скандал для пользы дела

Скандал с увольнением курьера, может обернуться ростом аудитории «Додо Пиццы». Бойкотировать бренд призвали после истории, которая произошла в Челябинске. Там курьера, укрывшего бездомную собаку фирменным пледом компании, уволили за порчу имущества. Основатель «Додо» Федор Овчинников перед бывшим работником извинился, пообещал взять на себя все расходы на содержание собаки, а также сделать все кафе pet-friendly. Тему продолжит Юлия Савина.

Основатель бренда «Додо Пицца» Федор Овчинников подтвердил, что компания переживает спад продаж и удаление приложений. Однако призвал пользователей прекратить травлю в отношении управляющей, которая уволила курьера за помощь бездомной собаке. Теперь пиццерии станут местом, где рады гостям с домашними питомцами, также компания обещает помогать приютам для животных системно.

Искреннее сожаление со стороны менеджмента и быстрое признание ошибки может помочь компании даже нарастить аудиторию, считает сооснователь Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев: «Очень часто брендам нечего сказать: они живут, работают, их сервисы улучшаются и так далее. Но если вдруг бренд ошибается, то в моменте получает негатив, потому что массовый потребитель в России, особенно сейчас, очень нервно относится к любой социальной несправедливости — есть запрос на эту тему.

И если компания ошиблась, но потом качественно извинилась, это может привести к взлету популярности.

Например, когда в воде Perrier нашли лишние вещества, компания выпустила фантастический ролик с котящейся слезой. И массовый потребитель сказал: "Это хороший бренд. Он же извинился, признал ошибку"».

Сеть «Додо Пицца» насчитывает около 1,5 тыс. заведений в 26 странах мира. На маркетинг франчайзи тратят 3% ежемесячно. Они наверняка высоко оценят позицию владельца бренда в этой истории, уверен маркетолог в сфере общепита Борис Тетеревлев: «Любой предприниматель, который выбирает франшизу, в первую очередь смотрит, надежная ли она, давно ли работает на рынке и будет ли приносить прибыль. Чем "Додо Пицца" отличается от других франшиз? У них открытая статистика по выручке, по количеству заказов. Предприниматели и потребители мыслят разными форматами: для потребителя эта ситуация с бойкотом больше про эмоциональный эффект и внутренние чувства. Но предприниматель мыслит другими категориями — это выручка, прибыль. Решение Федора Овчинникова очень правильное. Он защищает своих сотрудников и говорит о том, что каждый человек имеет право на ошибку. В предпринимателе это может только подкупать».

Через два дня после того, как история появилась в соцсетях, бывший курьер «Додо Пиццы» Михаил только в Telegram набрал более 12 тыс. подписчиков. Сейчас обсуждается его возвращение в компанию и даже возможный перевод в подразделение, которое развивает программы, связанные с поддержкой животных. При этом курьер Михаил может без вложений монетизировать и личный бренд, отмечает генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «Три варианта. Первый — продать этот канал и заработать в моменте. Второй — попробовать из него сделать медиа и зарабатывать на рекламе регулярно, и привлекать также дополнительный трафик в этот канал. И третий вариант, который может быть выбран бывшим курьером с большой вероятностью — это попробовать сделать из него экспертный блог и монетизироваться как эксперт, лидер мнений, блогер. Получится ли у него, увидим со временем.

Но на одном информационном поводе этот канал долго не просуществует».

На только что созданный канал защитника животных бренды уже таргетируют рекламу. Первым стала сама «Додо Пицца», которая предлагает подписчикам бывшего курьера попробовать блюда своего меню. Правда, пока клиенты, устроившие бойкот бренду, постиронию не оценили.

Юлия Савина