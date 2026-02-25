«Дочка» Linde оспорила взыскание 80 млрд рублей по иску Амурского ГПЗ

«Линде инжиниринг рус» («дочка» германской группы Linde) направила апелляцию на взыскание 80 млрд руб. по иску Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Это следует из картотеки на сайте Арбитражного суда.

«Газпром переработка Благовещенск» — инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ. Компания подала иск к Linde после пожаров, которые произошли на объекте 8 октября 2021 года и 5 января 2022-го. Расследование показало, что причиной ЧП была разгерметизация фильтров на установке из-за нарушений в проектировании и в техдокументации оборудования от Linde GmbH. Изначально претензии оценили в 85,733 млрд руб., потом требования снизили на 5,5 млрд руб. В январе 2026 года арбитраж удовлетворил иск. Linde настаивала, что причиной пожара на ГПЗ стало качество строительно-монтажных работ инжиниринговой компании «НИПИгаз».